В KFC опровергли отравление подростка аммиаком в закусочной сети

Ни в одну из закусочных сети KFC на Дмитровском шоссе в Москве и Московской области не вызывали скорую помощь из-за отравления посетителя аммиаком, заявила PR-директор организации в России, Центральной и Восточной Европе Ирина Гущина.

Гущина сообщила, что ни в одной из закусочных KFC, расположенных на Дмитровском шоссе в Москве и Московской области, не было инцидентов с отравлением посетителя, однако организация продолжает расследование распространенной в СМИ информации, передает «Ридус».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 2 февраля школьник зашел с друзьями в закусочную сети KFC и решил отпить воды из оставленного на столе стакана. По вкусу он понял, что выпил не воду, и успел вовремя выплюнуть жидкость, которая содержала аммиак, и промыть рот. Подростку вызвали скорую, врачи обнаружили у него гиперемию рта и гортани.

Врачи сообщили об отравлении в полицию, которая теперь выясняет, как ядовитое вещество оказалось в опасной близости к клиентам ресторана.

Издание «Комсомольская правда» сообщает, что отец пострадавшего обратился к правоохранителям с просьбой не проводить проверку, так как считает, что никто не собирался причинять вред его сыну нарочно.

Ранее Роскачество выявило в бургерах KFC следы антибиотиков.