Берлин заявил о недопустимости экстерриториальных санкций

Власти Германии отвергают любые экстерриториальные ограничения, заявило министерство иностранных дел ФРГ, комментируя сведения о возможных новых санкциях США против «Северного потока – 2».

«МИД Германии не занимается спекуляциями. Правительство находится в контакте с американскими партнерами по всем важным двусторонним и международным вопросам. Позиция правительства известна – оно отвергает из принципиальных соображений любые формы экстерриториальных санкций», – передает РИА «Новости» заявление МИД ФРГ.

В то же время в сенате США нет уверенности в ведении новых санкций. Так, об этом заявил сенатор-демократ, член комитета по иностранным делам Бен Кардин.

Накануне немецкое издание Handelsblatt сообщило со ссылкой на дипломатические круги в Вашингтоне, что Конгресс США в феврале или марте якобы может принять новый пакет санкций против «Северного потока – 2». На этот раз, как утверждала газета, они будут направлены против инвесторов и компаний, которые принимают газ по газопроводу.

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