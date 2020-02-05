Онищенко высмеял идею депортации из России больных коронавирусом

Бывший главный государственный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что законопроект МВД о депортации мигрантов с коронавирусом был составлен по совету горе-эпидемиологов, и, на его взгляд, лишен смысла.

Комментируя это предложение, Онищенко в шутку предложил выселять больных гриппом – «появится новая форма, всех вышлем из страны», передает «Интерфакс».

«Тут переболел и все – ты здоров абсолютно! Какой смысл огород городить? МВД продуцирует идею, наслушавшись горе-эпидемиологов», – сказал он.

Депутат отметил, что депортировать «острого больного - себе дороже», так как «он еще половину всех, с кем будет контактировать при высылке, перезаражает».

«Да и как будут везти? Вот в Чите заболел – посадят в общий вагон или персональный самолет, может, дадут?», – добавил Онищенко.

Также он считает, что в принципе невозможно ставить в одной статье о причинах депортации ВИЧ и коронавирус, так как ВИЧ – это пожизненное заболевание.

«Нет необходимости высылать. Это острое заболевание, пока они решат вопрос с моей депортацией, я уже переболею и выздоровлю», – пояснил Онищенко.

Он отметил, что пик заболевания коронавирусом может пройти еще до марта.

Вместе с тем Онищенко считает, что, возможно, о высылке мигрантов, являющихся носителями коронавируса, и можно было бы подумать.

Онищенко также раскритиковал решение об эвакуации россиян из Хубэя в Тюменскую область.

«Может, в Магадан, на Колыму завезем? Там лагеря еще остались. Не надо смешить мир, тем более мы вывозим людей не больных, а здоровых. Тех, кто был в контакте с больными, давно взяли под наблюдение в Китае. А как же права человека? Как можно москвича везти в Тюмень в «резервацию»? Я б лучше в Индию эмигрировал на месте этих студентов, там хотя бы тепло», – заявил он.

Ранее пресс-центр МВД России сообщил, что министерство подготовило законопроект, согласно которому в список для депортации из страны мигрантов, имеющих опасные заболевания, в том числе ВИЧ-инфекцию, гепатиты В и С, лепра, туберкулез, сибирскую язву и чума, добавлен коронавирус.

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