«Победа» объяснила отказ в предоставлении ветерану места повышенного комфорта

Место повышенного комфорта на рейсе лоукостера «Победа» Казань – Сочи не было предоставлено ветерану Великой Отечественной войны, так как возле эвакуационных выходов нельзя размещать пассажиров, которые не смогут оказать необходимого содействия экипажу в случае эвакуации, сообщили в пресс-службе компании.

В пресс-службе заявили, что «Победа» «категорически опровергает информацию, появившуюся 4 февраля в ряде СМИ, о непредоставлении ветерану ВОВ места с увеличенным пространством для ног (повышенного комфорта) из-за перевеса его багажа», передает РИА «Новости».

В компании пояснили, что 2 февраля на рейс Казань – Сочи был зарегистрирован пассажир 1929 года рождения, у которого «было оплачено место с увеличенным пространством для ног». Однако «выбранное им кресло расположено у эвакуационного выхода и не могло быть ему предоставлено».

«По принятым мировым стандартам безопасности, возле эвакуационных выходов не размещаются клиенты, которые в случае эвакуации не смогут оказать необходимого содействия экипажу», – пояснили в пресс-службе.

На рейс пассажир был доставлен со специальным сопровождением и размещен в салоне самолета на месте, расположенном не у эвакуационного выхода. За услугу «Выбор места» ему был оформлен возврат денежных средств.

«Победа» с глубоким уважением относится к каждому клиенту почтенного возраста, и особенно к ветеранам, и с удовольствием делает все возможное для максимального комфорта во время полета. Но нарушение правил, связанных с безопасностью, невозможно при любых обстоятельствах. Лоукостер «Победа» намерен обратиться в суд по каждому случаю публикации недобросовестными СМИ искаженной информации, причинившей репутационный ущерб компании», – отметили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщили, что ветерана, пассажира «Победы», сначала якобы не пускали на посадку из-за перегруза в 100 грамм, а затем не пустили на заранее купленные места повышенной комфортности.

Напомним, в августе против «Победы» возбудили дело из-за недопуска пассажира на рейс.