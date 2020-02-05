Российских судей предложили переодеть

Российские судьи предложили разработать парадные мундиры для ношения вне заседаний, в том числе на торжественных мероприятиях. С инициативой выступила на проходящем в Москве совещании председатель совета судей Тамбовской области Наталия Бурашникова.

Бурашникова отметила, что символом судьи является судейская мантия, которая свидетельствует об особом статусе и авторитете судьи перед другими участниками процесса, передает ТАСС.

Однако она «является специальной одеждой судей, которую они могут надевать только при непосредственном отправлении правосудия».

«Вместе с тем нахождение судьи в мантии во внесудебное время не предусмотрено законом и не очень удобно в связи с определенным фасоном данной одежды. На наш взгляд, помимо мантии, судье необходима иная форменная одежда, которая будет способствовать поддержанию его достойного официального делового облика вне осуществления процессуальных действий и будет удобна для ношения», – пояснила председатель совета.

Высокопоставленный работник судебной системы сообщил, что в данный момент рассматривается вопрос о том, чтобы регламентировать ношение парадной формы судьями во время торжественных мероприятий, например юбилея суда, на съездах и конференциях судей, во время церемонии принятия присяги или ухода в отставку.

Источник указал, что пока «судья даже награды за заслуги перед судебной системой и добросовестное исполнение должностных обязанностей может прикрепить только на обычный пиджак – мантия это не предусматривает».

По его мнению, «судьям в отставке приятно было бы надеть парадный мундир на мероприятиях органов судейского сообщества».

Также можно предусмотреть два виды парадной одежды судей – летнюю белую и зимнюю синего или черного цвета с прошитыми золотистыми нитями обшлагами.

«Единственное отличие – погон не будет, наверное, также, как и у дипломатов, хотя и могут быть знаки, указывающие на квалификационный класс судьи», – добавил он.

При этом Бурашникова напомнила, что судейская мантия появилась в Англии, а в Российской империи судьи вершили правосудие в мундире. Форменная одежда мундира чиновников была разработана для каждого ведомства, и по мундиру можно было сделать вывод о принадлежности чиновника к определенному ведомству и его ранге.

Например, в 1894 году мундир служащих судебного департамента Министерства юстиции шился из черной ткани с бирюзовым кантом и золотыми пуговицами. Во время судебной реформы 1864 года разработали и утвердили мундир мирового судьи и специальный знак, отличающий мирового судью от других чиновников судебного ведомства.

По мнению Бурашниковой, критерием парадной форменной одежды судьи «должно являться ее соответствие официально-деловому стилю и сохранение в ней исторических традиций мундира российского судьи».

Отмечается, что историческая традиция предусматривает в форменной одежде работников юстиции черный и зеленый цвета, а на ленте почетного знака ветерана судебной системы –сочетание красного, зеленого и белого цветов, которые символизируют власть, мудрость, уважение и чистоту.

«Возможно, эти цвета и могут быть основополагающими при выборе цвета парадного мундира и его основных элементов», – заметила судья.

Также отдельными знаками можно различать вид деятельности судьи – работу в Конституционном суде, суде общей юрисдикции, арбитражном и других.