В учениях Каспийской флотилии приняли участие 20 боевых кораблей

Взгляд
5 февраля, среда  |  Последнее обновление — 06:13  |  vz.ru
Разделы

Кому в России выгодно ухудшение ситуации с китайским вирусом

Российские производители золота выигрывают от китайского вируса дваждыФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Угроза китайского коронавируса приобрела реальные очертания. Некоторые считают его даже тем самым «черным лебедем», призванным погрузить мир в пучину нового кризиса. Проблемы крупнейшей экономики мира не могут пройти бесследно. Однако даже в этой непростой ситуации есть те, кто может занять освободившееся китайцами место под солнцем. Среди них могут оказаться и российские компании. Подробности...
Перейти а раздел…

Польша приписала себе «победу над Россией» от безысходности

Пан Чапутович не придумал ничего лучше, как продолжать играть по системе «у нас кто громче крикнул, тот и прав»Фото: FABRIZIO BENSCH/Reuters
Глава МИД Польши объявил, что Россия проиграла в «историческом споре» с Польшей на тему Второй мировой войны, после чего предложил сменить тему и наладить отношения. Но именно теперь «сменить тему» не получится: полякам предстоит выслушать еще много неприятных вопросов, поскольку в реальности они свой «исторический спор» проигрывают, попавшись в информационную ловушку Москвы.  Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
Перейти а раздел…

Эрдоган общается с Зеленским ради давления на Россию

Эрдоган и Зеленский пытаются перехитрить друг другаФото: Pavlo Gonchar/Global Look Press
«Слава Украине!» – такими словами президент Турции приветствовал украинских военных во время визита в Киев. Почему Эрдоган демонстративно не постеснялся использовать бандеровский лозунг, о чем он разговаривал с Зеленским более трех часов – и каким образом на переговоры лидеров Украины и Турции оказывает влияние Россия? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Грета Тунберг заработала шесть миллиардов долларов

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
«Регистрация брендов – только для того, чтобы защитить движение от использования недобросовестными гражданами, и мы не собираемся вести коммерческую деятельность», – говорит представитель команды Греты. Которая, кстати, все больше и больше выходит из тени и начинает открытую игру. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Трансгендеры Древнего Рима

Максим Соколов, публицист
Во времена поздней римской республики, не говоря уже о XIX веке, нравы, возможно, были пожестче, но по крайней мере оскопление людей не объявлялось новым достижением истинной цивилизации. Хотя и случалось. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Русский народ не собирается исчезать с лица земли

Сергей Худиев, публицист, богослов
Для нас важно ясно обозначить в Конституции: семья – это союз мужчины и женщины. Это, конечно, приведет в сильное раздражение тех, кто нас и так не любит. Но это, напротив, привлечет симпатии тех, кто во всем мире, в том числе на Западе, сохраняет здравый смысл. Подробности...
Обсуждение: 91 комментарий
    Перейти а раздел…

    Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

    Коронавирус проник в Россию

    Как Китай обзаводится новейшим вооружением

      Перейти а раздел…

      Шойгу наградил последнего маршала СССР

      Министр обороны Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза, члену ГКЧП Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, присужденный ему за вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи
      Подробности...

      Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам

      При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
      Подробности...

      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

      НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и Марс
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

          Перейти а раздел…
          Считаете ли вы, что идея веры в Бога должна упоминаться в Конституции?
          • Да (я верующий)

          • Нет (я верующий)

          • Да (я атеист)

          • Нет (я атеист)

          Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом?
          • Да

          • Нет

          В какие отрасли отечественной экономики в первую очередь должно вкладываться государство? (до трех вариантов ответа)
          • Создание новых промышленных предприятий

          • Поддержка сельского хозяйства

          • Поддержка малого и среднего бизнеса

          • Развитие транспортной инфраструктуры

          • Развитие наукоемких технологий

            Перейти а раздел…

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

            Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:На судне с заразившимися 2019-nCoV пассажирами в Японии оказались россияне
              Путин и Эрдоган обсудили Сирию и ЛивиюМакрон обвинил Россию в попытке пересмотра истории Второй мировой войныПогребинский оценил «слова Помпео» о российском КрымеНазвана причина смерти российского советника и его жены в Южной Осетии
              Минобороны опровергло обстрел российских военных туркамиГазпром на треть пополнил госбюджет Украины из-за транзита газаНикиту Белых уволили из библиотеки колонииОпубликовано видео стрельбы из «Солнцепеков»
              Стало известно о переходе Голодец в СбербанкГенерал сообщил о создании США крупных складов военной техники в Европе и АзииТрамп предложил демократам обвинить Россию в «предвыборной катастрофе» в АйовеМосквич рассказал о том, как проверяют на коронавирус в поликлинике

              Главная тема


              США сэкономят на обороне коварным способом

              «северный поток -2»


              Новые санкции США запретят Европе покупать российский газ

              борьба с вирусом


              У зараженных коронавирусом в России оказалось невозможно выделить штамм

              «несбалансированное впечатление»


              В Израиле извинились за «пророссийское» освещение событий войны на форуме по Холокосту

              Видео

              Заигрывание с Западом


              Американская нефть доведет Лукашенко до украинского сценария

              Массовая истерия


              Запад возрождает страх и ненависть к китайцам

              вдохновители декабристов


              Первую попытку русской революции спровоцировала Греция

              «исторический спор»


              Польша приписала себе «победу над Россией» от безысходности

              Непризнанные регионы


              Дмитрий Родионов: Донбасс постепенно становится Россией

              Выгодный прецедент


              Геворг Мирзаян: Почему «сделку века» называют капитуляцией

              Разделение по сердцам


              Анна Долгарева: Мы сами натянули колючую проволоку

              викторина


              Чем Россия обязана полякам?

              на ваш взгляд


              Считаете ли вы, что идея веры в Бога должна упоминаться в Конституции?

              В учениях Каспийской флотилии приняли участие 20 боевых кораблей

              5 февраля 2020, 05:49

              Текст: Антон Антонов

              Версия для печати

              Состоялись командно-штабные учения подразделений Каспийской флотилии, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

              В ходе учений военные «выполнили задачи экстренной подготовки кораблей к выходу в море и применению оружия», передает ТАСС.

              В учениях были задействованы свыше 1 тыс. военнослужащих, 20 боевых кораблей и более 50 единиц военной и специальной техники.

              На учениях отрабатывали совместную работу соединений и воинских частей, противовоздушную оборону, борьбу за живучесть, а также действия во время кризисных ситуаций природного и техногенного характера.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............