Названа причина смерти российского советника и его жены в Южной Осетии

Советник министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии Игорь Галь и его жена Ирина скончались в результате отравления угарным газом, установила экспертиза, сообщил следователь прокуратуры республики Кадзах Нарикаев.

По поручению президента Южной Осетии Анатолия Бибилова генпрокуратура республики сформировала межведомственную следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств смерти супругов, сообщил Нарикаев «Интерфаксу».

О смерти Игоря и Ирины Галь стало известно накануне. Галь работал в Южной Осетии с 2016 года, он занимался реформой здравоохранения республики.