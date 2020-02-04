Россия предложила Швеции возобновить диалог между военными

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия предлагает Швеции возобновить диалог по линии военных.

«Поделились нашими оценками беспрецедентных планов НАТО по продвижению к нашим границам, по затягиванию в натовские военные маневры нейтральных стран, таких как Швеция и Финляндия. Предложили нашим шведским соседям наладить доверительный открытый диалог по линии военных, как мы это сделали уже три года назад с Финляндией», – сказал Лавров по итогам переговоров со шведской коллегой Анн Линде, передает ТАСС.

Министр отметил, что шведская сторона пообещала подумать над предложением.

Ранее Москва предложила Норвегии начать консультации для устранения ограничений деятельности российских структур на Шпицбергене.