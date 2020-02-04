В РПЦ поддержали идею приоритета Конституции над международным правом

Приоритет Конституции над международным правом обеспечит защиту традиционных ценностей, нравственности и морали, заявил замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Мы считаем, что в части защиты традиционных ценностей, публичного порядка, нравственности и морали, о которых говорят международные документы, предложение президента является вполне обоснованным», – сказал Кипшидзе, передает РИА «Новости».

По его мнению, проблема связана не с международными договорами России, «которые не могут противоречить нашему конституционному праву», а с международной правоприменительной практикой, «прежде всего с решениями международных учреждений, таких как Европейских суд по правам человека». Представитель Русской церкви отметил, что ЕСПЧ следует доктрине так называемой «подразумеваемой юрисдикции», то есть ЕСПЧ в ряде случаев рассматривает и выносит решения по вопросам, которые не урегулированы международным правом.

«В результате России, как и другим государствам, навязываются нормы, с которыми Россия никогда не соглашалась. Это касается, в том числе, вопросов, которые имеют нравственное измерение. Известны решения ЕСПЧ, в которых он поддерживает право на проведение в РФ так называемых «парадов гордости» представителей секс-меньшинств… Конечно, это проблема небезразлична Русской православной церкви и представителям других религиозных общин», – пояснил Кипшидзе.

При этом он отметил, что Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года «не содержит положений, которые обязывали бы Россию разрешать подобные публичные мероприятия». По его словам, в этом и других документах, которые регулируют свободу самовыражения, есть оговорки о публичном порядке, «а именно закреплена возможность ограничения прав, в том числе права на свободу митингов и самовыражения по соображениям нравственности, морали и защите прав третьих лиц».

«В практике ЕСПЧ данная оговорка, как правило, игнорируется. Это приводит к тому, что российские власти регулярно признаются виновными в нарушении прав секс-меньшинств», – подытожил зампредседателя синодального отдела.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что предложение президента Владимира Путина о приоритете Конституции над международным правом не уникально, и Москва намерена выполнять все взятые на себя обязательства.