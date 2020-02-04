Рассмотрение поправок в Конституцию продолжится до 14 февраля

Срок работы группы над предложениями по поправкам к Конституции продлен до 14 февраля, сообщил сопредседатель рабочей группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Мы сопредседателями обратились к президенту и Госдуме с просьбой о продлении срока работы над поправками. И вчера совет Государственной думы принял решение, 14-го числа у нас теперь новый срок, когда закроется соответствующий период для внесения поправок и предложений. То есть у нас есть время еще до конца следующей недели. Посмотрим, как справимся», – сказал Клишас, передает РАПСИ.

По его словам, у рабочей группы, «с одной стороны, нет никакой спешки, но с другой, расслабляться не стоит», потому что объем работы постоянно растет.

Сопредседателями рабочей группы заявлены: председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор «Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» Талия Хабриева.

В понедельник сообщалось, что сопредседатели рабочей группы по изменению Конституции попросят президента и Госдуму продлить срок внесения поправок.

20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, 23 января нижняя палата парламента единогласно приняла его в первом чтении, во втором чтении законопроект могут рассмотреть в феврале-марте.