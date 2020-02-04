Россия предложила Индии создать перспективную БМП с 57-мм пушкой

Россия предлагает Индии совместную разработку перспективной БМП с 57-мм боевым модулем, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Также мы предлагаем совместную разработку перспективной БМП, в том числе с представленным на выставке (Defexpo-2020) боевым модулем с 57-миллиметровой пушкой разработки АО «ЦНИИ «Буревестник», – передает РИА «Новости» слова Мантурова.

Напомним,в феврале 2019 года Уралвагонзавод разместил видеозапись испытаний уникального 57-миллиметрового автоматического комплекса АУ-220М, который ведет стрельбу по наземным мишеням прямой наводкой и по навесной траектории.

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