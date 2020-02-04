Власти Макао решили закрыть все казино

Глава администрации Макао Хэ Ичэн распорядился закрыть все казино в городе на две недели, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса.

Дата закрытия всех казино в Макао будет согласована позже, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RTHK.

Ранее в Макао выявили 10 случаев заражения новым коронавирусом.

Напомним, в Китае подтверждено свыше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек.

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Газета ВЗГЛЯД писала, как страх перед эпидемией привел к распространению китаефобии.

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