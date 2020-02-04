Москвичей ожидают облачная погода с прояснениями, небольшой снег, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 1–3 градуса мороза. В ночь на среду она может опуститься до минус 7 градусов, передает ТАСС.

Ветер западный, 5–10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. В связи с сильным ветром и гололедицей 4 февраля объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 730 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться пределах минус 5 – нуля градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 10 градусов.