Айлиш выбрала работу 16-летней россиянки для обложки Vogue

Россиянка Анастасия Ковтун стала самой молодой художницей, которая создала обложку для журнала Vogue, сообщило издание. На обложке журнала изображена певица Билли Айлиш.

Обложку для цифровой версии мартовского номера журнала Vogue создала 16-летняя жительница города Чайковский (Пермский край), передает ТАСС.

Айлиш «сама рекомендовала» работу Ковтун, а также 20-летней американской художницы Кейли Янг. Работы Ковтун и Янг «появились в мартовском номере журнала».

«Работа Янг – это практически фотографическое изображение певицы, а Ковтун, которая изобразила Айлиш в платье от Louis Vuitton, стала самой молодой художницей, которая когда-либо работала над обложкой для цифровой версии», – говорится в сообщении.

Напомним, в январе Айлиш получила пять наград Американской академии звукозаписи Grammy, включая награду в номинации «лучшая песня» за свою композицию Bad Guy.