Скончался 25-летний участник команды КВН «Армянская сборная»

Участник команды КВН «Армянская сборная» Овик Григорян умер в возрасте 25 лет, сообщают СМИ.

В начале января он перенес инсульт, но ему стало лучше и Григоряна выписали из больницы. Однако 23 января его состояние ухудшилось. На днях сообщалось, что Григорян госпитализирован и находится в коме. В субботу он скончался, пишет «Московский комсомолец».