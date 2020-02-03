Совет Госдумы поддержал кандидату Газзаева на пост главы комитета по делам национальностей

Совет Госдумы поддержал кандидата от «Справедливой России» Валерия Газзаева на должность главы комитета по делам национальностей, сообщил лидер фракции Сергей Миронов.

«Решение принято, 4 февраля Госдума проголосует. Кандидатура согласована, Совет Думы поддержал», – сообщил Миронов, передает РИА «Новости».

Предыдущий глава комитета по делам национальностей Олег Николаев был назначен исполняющим обязанности главы Чувашии вместо отстраненного Михаила Игнатьева.