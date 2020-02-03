В московской квартире нашли тела мужчины и женщины

В квартире в Москве нашли тела молодого человека и девушки, возможно, они умерли из-за передозировки каким-то веществом, сообщил источник в правоохранительных органах.

Молодому человеку было 28 лет, девушке – 27, их нашли в квартире на Новочеркасском бульваре, передает РИА «Новости» со ссылкой на собеседника.

«Криминальных ран на телах не обнаружено. Не исключается передозировка. Ситуация выясняется», – добавил источник.

Другой собеседник агентства в правоохранительных органах сообщил, что на месте нашли использованные шприцы.

В пресс-службе ГСУ СК отметили, что по данному факту началась проверка, причину смерти установят с помощью экспертизы.

В ноябре 2019 года СМИ сообщали, что в центре Москвы девушка скончалась от передозировки кокаином.