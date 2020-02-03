В Крыму объяснили отставку главы Керчи

Отставка главы Керченского горсовета и ее заместителя на фоне скандала с поздравлением блокадников связана с существенными ошибками чиновников, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

«Поздравление блокадников – это было действительно важное и нужное дело, очень хорошее мероприятие, но, как мы увидели, по содержанию и по сути его проведения были допущены существенные ошибки. Так делать нельзя», – сказал Фикс, передает РИА «Новости».

По его словам, с ветеранами, «тем более такими, как блокадники, которые пережили невероятные мучения, нужно быть более внимательными, уважительными и ответственными».

По его мнению, ошибки при поздравлении блокадников были допущены без злого умысла, а в связи с небольшим опытом государственной службы. «Если мы идем к ветерану, то нужно идти без пиара. Нужно искренне прийти, посидеть, поговорить. Быть самим собой в этой истории», – сказал Фикс.

Депутаты Керченского горсовета в понедельник досрочно прекратили полномочия Хужиной и ее заместителя в связи с отставкой по собственному желанию.

Напомним, 27 января глава горсовета Керчи Мая Хужина, ее заместитель Лариса Щербула и еще несколько городских чиновников посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда. Они вручили блокадникам медали, цветы и пироги с мясом, которые СМИ приняли за батоны белого хлеба. После этого на чиновниц обрушилась волна критики. 30 января Хужина и Щербула написали заявления об отставке.

При этом жительницы Керчи, пережившие блокаду Ленинграда, рассказали, что обрадовались подаркам от местных чиновников и не увидели в них ничего оскорбительного.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, реакция на керченский «меховой визит с булками» очень показательна. Сначала публика в соцсетях, не разобравшись в деталях, обрушилась на «наглых чиновников, унижавших ветеранов», а потом глава Крыма и вовсе потребовал увольнения провинившихся. Между тем, если внимательно разобраться, то особой вины за керченскими депутатами нет, а «охота на ведьм» абсолютно недопустима и вредна.