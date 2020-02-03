Иранский чиновник оценил последствия утечки записи разговора диспетчеров при катастрофе Boeing

Утечка записи переговоров иранских диспетчеров повлияет на сотрудничество Ирана с Украиной по катастрофе самолет Boeing 737, глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации исламской республики Хасан Резайефар.

«Этот файл был среди материалов, предоставленных группе экспертов, расследующих катастрофу. [Публикация звукового файла] украинской стороной говорит о том, что больше мы им никаких материалов передавать не будем», – передает ТАСС со ссылкой на агентство «Мехр» слова Резайефара.

Он также отметил, что этот шаг был сделан в нарушение международных норм.

8 января в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. В авиакатастрофе погибли 177 человек, в том числе десятки граждан стран Запада.

Тегеран выразил готовность привлечь к расследованию не только российских специалистов (которые как раз могут помочь в расшифровке черных ящиков), а также экспертов из Германии и Франции и представителей Украины. Приглашение также поступило членам канадского Совета по безопасности на транспорте и даже Национального совета по безопасности на транспорте США.

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