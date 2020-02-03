Директор МакSим рассказала о ее болезни

Концертный директор певицы МакSим (Марина Абросимова) Маргарита Соколова рассказала, из-за чего артистка попала в больницу, и как долго продлится ее восстановление.

По словам Соколовой, в настоящее время МакSим находится в больнице, когда ее выпишут, неизвестно. При этом конкретного диагноза врачи певице не поставили, сообщает телеканал «360».

«Есть проблемы с сосудами головного мозга, ушибы позвоночника. Произошло обострение: мы только начали работать, ей казалось, что все хорошо. Сейчас у нее появились осложнения – головные боли, она не может спать нормально, болят ноги. Поэтому она легла в больницу на обследование и лечение», – объяснила концертный директор МакSим.

По ее словам, на восстановление певице потребуется по меньшей мере полгода.

«Доктора сделали вывод, что работать она не может, нужно прекратить (концертную) деятельность. На какой период времени, сказать никто не может. Пока рассчитываем, что это полгода-год, а там будет видно», – отметила Соколова.

В воскресенье СМИ сообщали, что якобы Абросимову госпитализировали в тяжелом состоянии из-за сильных болей. Однако Соколова опровергла эту информацию, заявив, что певица находится на плановом обследовании в одной из клиник.