Москвичей ожидают облачная погода, небольшие осадки, сообщают синоптики.

Днем в столице температура воздуха составит от 1 до 3 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до минус 4 градусов, возможен небольшой снег и местами гололедица.

Ожидается ветер юго-западного и западного направлений скоростью 6–11 м/с. Атмосферное давление составит около 725 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от 2 градусов мороза до плюс 3 градусов, ночью в области может похолодать до минус 6 градусов.

В связи с гололедицей и возможным усилением ветра до 15 м/с синоптики объявили о желтом уровне опасности в Московском регионе с вечера воскресенья до среды.