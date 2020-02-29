Турция задействовала беспилотники у Серакиба

Вооруженные силы Турции и протурецкие силы задействовали беспилотные летательные аппараты для атак позиции сирийских правительственных сил и ее союзников у города Серакиб в провинции Идлиб.

«ВС Турции и протурецкие силы: нанесли удары по району Манбиджа на северо-востоке Алеппо; заявили о гибели еще одного из своих военных в Идлибе; задействуют беспилотники для атак на позиции САА и ее союзников у города Серакиб», – говорится в обзоре ФАН о ситуации в арабской республике к полудню субботы. Издание ссылается на собственные источники в Сирии.

Сообщается также, что сирийские правительственные силы оказались под ударом турецких ВС к юго-западу от Алеппо и подверглись атаке неизвестных в городе Даръа.

Ранее в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл содержание телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Эрдоган утверждает, что призывал президента России оставить Турцию «один на один» с сирийскими властями.

На этой неделе сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне находившихся вместе с террористами турецких военных, которых там не должно было быть. В пятницу Россия выразила соболезнования Турции в связи с гибелью военнослужащих и призвала Анкару соблюдать договоренности по Сирии.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, насколько сильна турецкая армия.

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