В Московском регионе ожидаются облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки и гололедица, сообщают синоптики.

Днем в столице от двух до четырех градусов тепла, ночью температура опустится до минус пяти градусов. В Подмосковье термометры покажут от минус одного до плюс четырех градусов, ночью ожидается от минус восьми до минус трех градусов.

Ветер западный 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба, передает ТАСС.

На 29 февраля Гидрометцентр РФ объявил в Москве и области желтый уровень опасности в связи с порывистым ветром и гололедицей.