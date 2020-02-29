Иран ответил на предложение США помочь в борьбе с коронавирусом

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави ответил на заявление США о готовности помочь Тегерану в борьбе с коронавирусом.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон предлагал помощь Тегерану в борьбе с коронавирусом, передает РИА «Новости».

В Госдепе пояснили, что «определенная безвозмездная помощь Ирану», включая «предоставление лекарств, освобождается от санкций США», передает ТАСС.

Мусави счел предложение США лицемерным и пропагандистским. Он подчеркнул, что «экономический терроризм» США мешает иранскому народу получать «лекарства и медоборудование». Мусави обвинил Вашингтон в «постыдной политической и психологической игре».

Официальный представитель МИД Ирана заявил, что для борьбы с коронавирусом нужно «широкое международное сотрудничество, а не показные действия». Он сообщил, что Тегеран взаимодействует со многими странами в сфере борьбы с вирусом.

Напомним, в Иране уже сотни людей заразились коронавирусом, десятки жителей страны скончались из-за болезни.

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