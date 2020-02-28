Мемориал жертвам еврейского геноцида осквернили в Вильнюсе

В Вильнюсе возле мемориала жертвам еврейского геноцида неизвестные бросили и подожгли куртку, сообщили СМИ.

«Инцидент произошел в 13.30 (14.30 мск) в четверг на улице Друес, где установлен мемориал в память о жертвах расправы над евреями во время Второй мировой войны», – передает РИА «Новости» со сслкой на Sputnik.

Как отмечает агентство, памятник был создан скульптором Львом Капланом на средства бывшего узника Вильнюсского гетто Якова Пренера, чьи родственники погибли в трудовом лагере.



Полиция сообщила, что возле монумента неизвестный бросил куртку и поджег ее. В настоящий момент полиция ведет расследование инцидента.

Ранее мэр Вильнюса Ремигиюс Шимяшюс приказал снять мемориальную табличку пособнику нацистов Йонасу Норейке и переименовать сквер, названный в честь другого коллаборациониста – Казиса Шкирпы. Это вызвало жуткие «бурления» в литовском обществе.