Совет матерей и ОНФ запустили конкурс для будущих мам

Движение «Совет матерей» и Общероссийский народный фронт запустили конкурс, поучаствовать в котором могут будущие мамы, воспользовавшиеся специальным «родомером», сообщила председатель Совета матерей Татьяна Буцкая.

«Время рожать!!! Согласны? «Совет матерей» и ОНФ изобрели для вас РОДОМЕР!!! Мы можем точно определить когда у вас наступит час икс!» – написала она на своей странице в Instagram.

Буцкая опубликовала фотографии с примерами использования «родомера» и сообщила, что такой снимок можно получить, прислав свое фото на ее электронную почту – tatiana@butskaya.ru. Фото с «родомером» появится на странице @vremya_rozat.

«Если вы, сделав репост [своего фото с «родомером»], напишете, почему именно сейчас рожаете ребенка (какие государственные меры поддержки семей с детьми вам особенно приятны, какой прекрасный роддом вы выбрали, ну или вы просто влюбились и т.д.), куда потратите деньги маткапитала (почти миллион!!), то станете участником розыгрыша ПОДАРКА НОВОРОЖДЕННОМУ к 8 марта», – сообщила председатель Совета матерей.

«Для тех, кто еще не увидел две полоски на тесте, мы сделали рамочки, которые можно скачать по активной ссылке в топе профиля! Размещайте фото в тематической рамочке #времярожать на своей странице, пишите, почему вы планируете стать мамой, и для вас 8 марта мы проведем розыгрыш ПОДАРКА БУДУЩЕЙ МАМЕ» – добавила она.

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