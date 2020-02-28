Продюсер «Ласкового мая» вступил в спор с Лещенко из-за Шатунова

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин вступил в перепалку в соцсетях с народным артистом РСФСР Львом Лещенко на фоне конфликта, возникшего между ними из-за заявлений певца Юрия Шатунова.

Разин написал в Instagram, что «позвал» Лещенко в суд, «чтобы обсудить мое здоровье и установить, больной я или не больной».

«В отличие от Вас, я прошел комиссию в институте имени Сербского, которая показала, что я здоров и лечиться мне не надо. Так что, по всей видимости, будем в суде разбираться, почему Вы считаете себя психиатром или психологом и в эфире федерального канала «Россия-1» ставите диагнозы людям», – добавил он.

Также продюсер призвал Лещенко «прекратить оскорбления» и «мужественно» прийти в суд, где, по его словам, можно будет установить, «кто прав, а кто виноват».

«Сначала разберитесь, а потом давайте оценку людям, к которым Вы не имеете никакого отношения. До свидания. Встретимся в суде», – заключил Разин.

Ранее в эфире шоу «Привет, Андрей» Юрий Шатунов заявил, что Разин якобы мешает ему гастролировать, а сам под фонограмму исполняет хиты его голосом.

После Лещенко заявил, что весь успех «Ласкового мая», на его взгляд, был связан с Шатуновым, назвав при этом Разина «администратором», который «выдает себя за певца».

В середине февраля Разин подал иск в суд против Шатунова и Лещенко, обвинив их в клевете. Лещенко, комментируя иск продюсера, назвал его «сбитым летчиком» и посоветовал обратиться к психологу.