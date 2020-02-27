Органы госвласти предложили размещать в городах помимо Москвы

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил о предложенной поправке к Конституции, позволяющей размещать органы госвласти в других городах, кроме Москвы.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что, согласно поправкам к проекту об изменении Конституции, органы госвласти получат право участвовать в формировании органов местного самоуправления.