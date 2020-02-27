Минздрав объяснил отсутствие водопровода в части медучреждений

В опубликованном отчете Счетной палаты об отсутствии водопровода в 30% зданий, где оказывается медпомощь детям, учтены технические помещения, склады, гаражи и котельные. 19 из 20 тыс. зданий, где оказывают амбулаторную помощь, оборудованы водопроводом, сообщила пресс-служба Минздрава.

«Приведенные в отчете данные Счетной палаты основаны на сведениях формы федерального статистического наблюдения №30 «Сведения о медицинской организации». Сведения данной формы о техническом состоянии зданий включают информацию по всему имущественному комплексу медицинских организаций федеральной, государственной (субъекты РФ) и муниципальной систем здравоохранения – в том числе зданий, в которых не оказывается непосредственно медицинская помощь: гаражи, склады, компрессорные и трансформаторные подстанции, котельные и другие», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

По состоянию на 1 января прошлого года из 20 тыс. зданий, где оказывается амбулаторная медицинская помощь, водопровод есть в 19,3 тыс., центральное отопление – в 17,5 тыс., канализация – в 18,7 тыс.

Из почти 11 тыс. зданий, где располагаются стационары, водопровод имелся в 10,6 тыс. центральное отопление – в 10 тыс., канализация – в 10,5 тыс., добавили в ведомстве.

Ранее Счетной палатой был опубликован отчет, в котором сказано, что почти в половине российских медицинских учреждений здравоохранения по состоянию на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление, а у трети больниц отсутствовал водопровод.