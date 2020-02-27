Большинство задержанных в Дании за контрабанду наркотиков россиян отпустили

В Дании отпустили 23 из 24 членов экипажа судна Duncan Island, задержанных по подозрению в контрабанде наркотиков, среди них есть также несколько россиян, сообщили в полиции Копенгагена.

Под стражей остается еще один россиянин, уточнили в правоохранительных органах, передает ТАСС.

«Мы полностью обследовали судно, после этого было принято решение отпустить 23 из 24 членов экипажа, в том числе пятерых из РФ. Один гражданин России, ожидавший груз на берегу, все еще находится под стражей до 12 марта. Этот срок может быть продлен судом», – сказал представитель пресс-службы Серен Расмуссен.

Прокуратура Копенгагена проводит расследование, подробности дела не сообщаются.

Напомним, в феврале шестерых россиян задержали в Дании, их заподозрили в контрабанде наркотиков с помощью зарегистрированного на Багамах судна Duncan Island.