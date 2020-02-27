Мужчину заподозрили в убийстве дочери и нападении на жену в Липецке

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27 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 12:41  |  vz.ru
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Белоруссия объединяется с Украиной против российской нефти

Белоруссия начинает поставки нефти через УкраинуФото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
После двух месяцев торга с Россией по цене на нефть, Белоруссия нашла сразу шесть новых поставщиков. Причем пять из них – это некие российские компании, которые еще не имели дела с белорусами. Наконец, шестым поставщиком станет Азербайджан, откуда нефть потечет по украинскому маршруту. В чем смысл такой сложной схемы? Подробности...
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Русский мир нашел свое место в Основном законе

Поправки в Конституцию будут вынесены на голосование через два месяцаФото: Нина Зотина/РИА Новости
После заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию можно говорить о том, что с окончательным их перечнем и содержанием наступила почти полная ясность. Обсуждались уже конкретные формулировки – и даже намечен день всенародного голосования, которое состоится 22 апреля. В чем главный дух конституционных поправок? Подробности...
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«Кинжал» и «Калибр» зародились благодаря маршалу Язову

Назначение Язова министром обороны СССР стало неожиданным для него самогоФото: Фотохроника ТАСС
На 96-м году жизни после продолжительной болезни скончался последний Маршал СССР и последний министр обороны Советского Союза Дмитрий Язов. Свои мемуары Дмитрий Тимофеевич назвал «Удары судьбы». Это более чем верно. Какими ударами была отмечена история его жизни, какое отношение Язов имел к ракетам «Калибр» – и что в свое время привело его на сторону ГКЧП? Подробности...
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Русофобия заставила Грузию унизиться перед Европой

Сухое протокольное мероприятие вызвало в Тбилиси едва ли не паникуФото: REUTERS/Yiannis Kourtoglou
Беспрецедентное для европейской дипломатии решение приняла Грузия – она отказалась проводить на своей территории совещание глав МИДов стран Совета Европы. А все из-за того, что на это совещание мог приехать представитель России – и даже, возможно, Сергей Лавров. Кто заставил Тбилиси принять такое решение? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Мы сильнее своего внутреннего зверя

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Гуманизм – это не забывать, что другой является человеком. Даже если он очень другой. Даже если его инаковость тебе отвратительна, мерзка, если его правду ты считаешь недостойной существовать. Подробности...

Ты дурашка отныне и навсегда

Захар Прилепин, писатель
Раньше надо было чему-то учиться, чтоб чего-то достичь. На гитаре играть, полено стругать, задачки решать. Чтоб выступать – в театральное пожалуйте, стишок расскажите. Теперь: «право имеют». Ну, пусть. Подробности...
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Охота – это на самом деле про защиту природы

Дмитрий Грунюшкин, писатель
У охотников и зоозащитников враг на самом деле общий – варвар, для которого убийство важнее охоты. Это они гоняют зайцев на снегоходе и стреляют архаров с вертолета. Но они не охотники. Они убийцы. Подробности...
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      На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

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              Мужчину заподозрили в убийстве дочери и нападении на жену в Липецке

              27 февраля 2020, 12:15

              Текст: Алексей Дегтярев

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              В Липецке мужчину заподозрили в убийстве собственной четырехлетней дочери и нанесении ножевых ранений супруге и другому ребенку, сообщает региональный СУ СК.

              «В правоохранительные органы города Липецка поступило сообщение от женщины 1983 года рождения о том, что ей и ее двоим детям 11 и четырех лет причинены ножевые ранения ее супругом. Следователями регионального СК в квартире обнаружено тело четырехлетнего ребенка, женщина со старшей дочерью были госпитализированы. Кроме того, около дома обнаружено тело главы семейства 1984 года рождения», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

              На месте происшествия работают следователи и криминалисты, ведется допрос свидетелей и очевидцев.

              По версии следствия, подозреваемый во время ссоры с супругой нанес ей и двум дочерям удары ножом, после чего попытался сжечь квартиру, а затем покончил с собой.

              «Следствием установлено, что потерпевшая женщина работала мировым судьей», – добавили в СК.

              Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» и «Покушение на убийство трех лиц».

              Главврач Липецкой областной больницы Сергей Голобурдин рассказал ТАСС, что девочку госпитализировали в отделение реанимации, ее состояние крайне тяжелое. Мать девочки также в тяжелом состоянии находится в реанимации.

              Прокуратура региона взяла на контроль дело об убийстве ребенка, сообщили в надзорном ведомстве.

              «В рамках своих полномочий прокуратура области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту ночной трагедии на ул. Стаханова. Прокуратура примет все необходимые меры по обеспечению законности на всех стадиях расследования уголовного дела и защите прав потерпевших», – пояснили в прокуратуре, передает РИА «Новости».

              В октябре 2019 года в Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ) 36-летний мужчина ножом зарезал шестилетнего мальчика во время «тихого часа». Злоумышленник проник в учреждение через открытую охранником дистанционно дверь. Воспитатели пытались помешать ему пройти в спальню, однако не смогли этого сделать.


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