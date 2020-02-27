Бритни Спирс показала видео момента перелома ноги

Американская исполнительница Бритни Спирс показала подписчикам видеозапись, на которой во время танца она сломала ногу.

Певица опубликовала в Instagram ролик, на котором запечатлен момент, когда она делает неудачное движение и получает травму.

38-летняя певица призналась, что около полугода не занималась танцами, но недавно решила провести тренировку. Во время одного из движений Спирс оступилась, на видео слышен характерный хруст.

«Вы можете услышать, как я ломаю ногу, извините, что так громко», – отметила она.

Ранее Бритни Спирс заявила, что бывший муж Кевин Федерлайн силой и обманом отобрал у нее детей.

Напомним, в апреле сообщалось, что Спирс легла в клинику для страдающих психическими расстройствами.