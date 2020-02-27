Небензя предложил направлять Вашингтону призывы о продлении СНВ

Постпред России при ООН Василий Небензя прокомментировал призывы к Москве продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Как напомнил Небензя, Москва готова продлить договор «без каких-либо предварительных условий» и «ждет ответа» от США, так что «призывы к России продлить СНВ не по адресу», передает РИА «Новости».

Постпред отметил, что «отсутствие определенности» по данному вопросу «вызывает беспокойство». Он считает, что продление СНВ позволит предотвратить дальнейшую деградацию ситуации в сфере стратегической стабильности и получить время для обсуждения подходов к контролю над новыми вооружениями.

Небензя также указал, что США и союзники Вашингтона игнорируют предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности. Более того, «США и их союзники даже подрывают» российскую инициативу. Как подчеркнул постпред, это свидетельствует о том, что «истинные причины разрушения ДРСМД никак не связаны с позицией и действиями России».

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в СБ ООН призвал Россию и США «проявить лидерство, продлив СНВ-3», так как соглашение «остается критически важным».

В середине января Россия и США в Вене обсудили возможность выхода за рамки двустороннего формата в вопросе контроля вооружений, но, как сообщалось, представителям России на переговорах так и не удалось понять планы США по СНВ-3.

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