Путин удивился отсутствию в Конституции упоминания о поддержке культуры

Президент Владимир Путин одобрил предложение об упоминании в Конституции обязанности государства сохранять культуру, назвав странным тот факт, что раньше этой нормы не было.

«Если мы говорим о культуре, конечно она должна поддерживаться, сохраняться государством, странно, что раньше этого у нас в основном законе не было», – передает слова Путина РИА «Новости».

Так он ответил на предложения директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Кроме того, Путин поддержал идею указать в Конституции преемственность истории.

«Конечно, связанность нашей истории, тысячелетней истории, она чрезвычайно важна, имея в виду, что у нас Россия развивалась исторически, и во все ее периоды, и в Древней Руси, и в период Московского царства, и в период Советского Союза, и вот сейчас, в наше время. Это одна страна. Мы просто должны это иметь в виду всегда. Мы не должны говорить или внедрять в сознание, что наше прошлое к нашему сегодняшнему не имеет никакого отношения, если мы так будем поступать, у нас не будет и будущего. Поэтому я с вами полностью согласен, мы должны избавиться от этих штампов – белые, красные там», – сказал президент.

13 февраля Путин также заявил, что нужно подумать о том, как закрепить в Конституции уникальность российской культуры.