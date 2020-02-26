Путин поучил полицейских отношению к предпринимателям

Президент Владимир Путин призвал полицию защищать законопослушных предпринимателей, а не пытаться увидеть в каждом бизнесмене потенциального нарушителя.

Выступая на заседании коллегии МВД, глава государства отметил, что «жалоб со стороны предпринимателей на давление правоохранительных органов, на незаконные, необоснованные действия, в том числе сотрудников МВД, по-прежнему много».

«Экономическая безопасность заключается не в том, чтобы в каждом предпринимателе видеть потенциального нарушителя, а в защите нашего отечественного бизнеса, наших законопослушных граждан, которые созидают, создают новые рабочие места, работают сами. Именно такая работа в области экономической безопасности призвана служить важнейшим элементом формирования привлекательного, комфортного, цивилизованного делового климата в стране», – передает ТАСС слова Путина.

Он также нацелил МВД на дальнейшую декриминализацию экономики и борьбу с коррупцией, на «защиту бюджетных средств и других ресурсов», которые выделяются на развитие страны, «от хищений и корыстных посягательств разного рода».

В сентябре Путин заверил, что сделает все для создания так называемой цифровой платформы, при помощи которой предприниматели смогут сообщать о давлении на бизнес со стороны правоохранительных органов.

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