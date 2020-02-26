Голунов поддержал освобождение проходящего по его делу полицейского

Журналист Иван Голунов заявил, что не против освобождения одного из экс-полицейских Дениса Коновалова, признавшегося, что подбросил ему наркотики, заявил адвокат Сергей Бадамшин на заседании Басманного суда.

«Поддерживаю ходатайство следователя об изменении меры пресечения», – сказал Бадамшин в суде, передает РИА «Новости».

Ранее Коновалов, который обвиняется в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, признал вину, а также дал изобличающие показания на своего начальника Игоря Ляховца.

Напомним, в конце января по делу Голунова были арестованы бывшие полицейские Игорь Ляховец, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов.

Журналиста Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года по обвинению в попытке сбыта наркотиков, позже уголовное преследование было прекращено, два генерала полиции уволены указом президента Владимира Путина.