Стартовал второй конкурс президентских грантов 2020 года

Открылся прием заявок на следующий конкурс президентских грантов. К участию приглашаются некоммерческие организации всех регионов страны. Заявки принимаются до 31 марта, сообщают организаторы.

В период приема заявок обучающие мероприятия Фонда президентских грантов пройдут в Воронежской, Ярославской, Курганской, Новосибирской и Свердловской областях, Ненецком автономном округе, Москве и Санкт-Петербурге, передает РАПСИ.

Как отмечают организаторы конкурса, тренинги «Как доработать заявку до победы в конкурсе президентских грантов?» рассчитаны на представителей организаций, не победивших в предыдущих конкурсах.

Участники тренингов получат ключевую информацию по социальному проектированию, узнают, какие ошибки в грантовых заявках допускаются чаще всего и научатся самостоятельно их находить.

Тем, кто не сможет принять участие в очных мероприятиях фонда, качественно подготовить проект, поможет онлайн-курс «Социальное проектирование: от идеи до президентского гранта».

Итоги второго конкурса будут подведены до 15 июня. Стартовать поддержанные проекты смогут с 1 июля этого года.

По итогам конкурса между некоммерческими организациями будет распределено более 3,5 млрд рублей.

Фонд президентских грантов начал работу в апреле 2017 года и провел семь конкурсов. В общей сложности на них было подано 62,6 тыс. проектов от 24 тысяч НКО. Суммарно по результатам семи конкурсов поддержку получили 12,6 тыс. проектов на общую сумму более 26 млрд рублей.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российские НКО научились привлекать деньги.