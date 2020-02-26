Россияне оказались информированы о ситуации с коронавирусом

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26 февраля, среда  |  Последнее обновление — 13:21  |  vz.ru
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Коронавирус угрожает торговым партнерам России

Мировая паника начала бить по нефтиФото: Виктор Филатов/РИА «Новости»
Активность вируса за пределами Китая привела к обвалу котировок по всему миру и обеднению богатейших людей планеты. Мир признал: быстро проблему решить не удалось. Пандемия грозит мировой экономике новым глобальным кризисом. Он может затронуть и страны, с которыми торгует Россия, и ослабить рубль. Впрочем, есть и другой вариант развитии ситуации.  Подробности...
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Кремль проводит конкурс для желающих пройти в Госдуму

Организаторы конкурса «Лидеры России» решили помочь россиянам, претендующим на членство в парламентеФото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
Конкурс «Лидеры России», финалисты которого уже занимают посты в госкомпаниях и органах власти, открывает новое политическое направление. Оно предназначено для желающих стать депутатами разных уровней – от муниципального до федерального. И хотя победителям не гарантируется избрание в какой-либо законодательный орган, руководители конкурса уверены: финалисты будут востребованы на выборах в Госдуму. Подробности...
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«Кинжал» и «Калибр» зародились благодаря маршалу Язову

Назначение Язова министром обороны СССР стало неожиданным для него самогоФото: Фотохроника ТАСС
На 96-м году жизни после продолжительной болезни скончался последний Маршал СССР и последний министр обороны Советского Союза Дмитрий Язов. Свои мемуары Дмитрий Тимофеевич назвал «Удары судьбы». Это более чем верно. Какими ударами была отмечена история его жизни, какое отношение Язов имел к ракетам «Калибр» – и что в свое время привело его на сторону ГКЧП? Подробности...
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За пост президента США сразятся сразу два «агента Кремля»

Теперь Трампа и Сандерса объединяет обвинение в том, что на них ставит ПутинФото: Zuma/ТАСС, REUTERS/Mike Blake
Американское глубинное государство оказалось в патовой ситуации: все более реальным становится неприемлемый для него президентский финал Трамп – Сандерс. Дональд Трамп уже открыто обвинил спецслужбы и истеблишмент в заговоре против него и сенатора-социалиста и использовании выдуманной темы «русского вмешательства». Недавно это казалось невероятным, но сейчас оба кандидата обвиняются в связях с Москвой. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Прогрессивный бег по граблям

Максим Соколов, публицист
Нынешние проблемы прогрессивной общественности вызваны тем, что средства протеста, которые при Брежневе применялись для защиты людей щепетильных, теперь посредством простого copy-paste применяются для защиты людей, на которых пробы негде ставить. Подробности...
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Маршал Язов так и не стал спасителем СССР

Сергей Мардан, публицист
Самое простое сегодня – исполнить панегирик «последнему маршалу великой империи». Или наоборот – обличить нерешительность и непоследовательность одного из ключевых членов ГКЧП. Только не получается ни то, ни другое. Подробности...
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На Украине не хотят праздновать годовщину Майдана

Андрей Манчук, политолог
У людей нет особого повода праздновать шестилетие Евромайдана – именно потому, что переворот очевидно имел по-настоящему катастрофические последствия для страны. Подробности...
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              Россияне оказались информированы о ситуации с коронавирусом

              26 февраля 2020, 11:51

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Порядка 99% опрошенных россиян слышали о вспышке болезни, вызванной коронавирусом нового типа, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

              «Абсолютное большинство россиян слышали о вспышке болезни, вызванной коронавирусом, произошедшей в начале этого года в Китае, - 99%. <...> Половина россиян, информированных о болезни, опасаются заболеть или что заболеют их близкие (52%)», – передает ТАСС материалы опроса.

              Россияне (59%) уверены, что вызванное коронавирусом 2019-nCoV заболевание COVID-19 опаснее, чем сезонный грипп. Четверть опрошенных (26%) приравняли новый вирус к гриппу и считают, что он «не более и не менее опасен».

              Каждый десятый (11%) респондент оценивает вероятность заразиться COVID-19 как высокую, но большинство (60%) все же уверены, что вероятность заражения скорее низкая. Больше половины (64%) тех, кто слышал о заболевании COVID-19, считают, что можно защититься от вируса. Чтобы обезопасить себя от коронавируса нужно мыть руки (37%), избегать массового скопления людей (32%), носить маску (23%), считают респонденты.

              Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 8 февраля. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

              Между тем в Роспотребнадзоре сообщили, что случаев заражения новым типом коронавируса в России за прошедшие сутки не выявлено.

              «За период мониторинга зарегистрировано 1148 больных с признаками ОРВИ, прибывших из КНР. По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: 97 заболевшим – респираторные инфекции (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 67 – грипп А, 53 – грипп В, 31 – парагрипп, 1 – стафилококк, 1 – микоплазма, 1 – гемофильная инфекция, 2 –новая коронавирусная инфекция (12.02.2020 больные выписаны из стационара с выздоровлением). Нарастающим итогом, выписан с выздоровлением 461 человек», – говорится в сообщении.

              На сегодняшний день проведено более 30 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса у людей, прибывших из КНР. Здоровые граждане, прибывшие из Китая и не имеющие возможности проживать отдельно, на время инкубационного периода находятся в 126 медучреждениях в субъектах России, там размещены 593 гражданина КНР. Кроме того, по состоянию на вторник под контролем остаются около 8 тыс. человек, прибывших в Шереметьево из Китая.

              Напомним, число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2 тыс. 715 человек, выздоровели более 29,7 тыс., человек количество случаев заражения с момента вспышки заболевания превысило 78 тыс.


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