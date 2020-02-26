Россияне оказались информированы о ситуации с коронавирусом

Порядка 99% опрошенных россиян слышали о вспышке болезни, вызванной коронавирусом нового типа, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Абсолютное большинство россиян слышали о вспышке болезни, вызванной коронавирусом, произошедшей в начале этого года в Китае, - 99%. <...> Половина россиян, информированных о болезни, опасаются заболеть или что заболеют их близкие (52%)», – передает ТАСС материалы опроса.

Россияне (59%) уверены, что вызванное коронавирусом 2019-nCoV заболевание COVID-19 опаснее, чем сезонный грипп. Четверть опрошенных (26%) приравняли новый вирус к гриппу и считают, что он «не более и не менее опасен».

Каждый десятый (11%) респондент оценивает вероятность заразиться COVID-19 как высокую, но большинство (60%) все же уверены, что вероятность заражения скорее низкая. Больше половины (64%) тех, кто слышал о заболевании COVID-19, считают, что можно защититься от вируса. Чтобы обезопасить себя от коронавируса нужно мыть руки (37%), избегать массового скопления людей (32%), носить маску (23%), считают респонденты.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 8 февраля. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Между тем в Роспотребнадзоре сообщили, что случаев заражения новым типом коронавируса в России за прошедшие сутки не выявлено.

«За период мониторинга зарегистрировано 1148 больных с признаками ОРВИ, прибывших из КНР. По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: 97 заболевшим – респираторные инфекции (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 67 – грипп А, 53 – грипп В, 31 – парагрипп, 1 – стафилококк, 1 – микоплазма, 1 – гемофильная инфекция, 2 –новая коронавирусная инфекция (12.02.2020 больные выписаны из стационара с выздоровлением). Нарастающим итогом, выписан с выздоровлением 461 человек», – говорится в сообщении.

На сегодняшний день проведено более 30 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса у людей, прибывших из КНР. Здоровые граждане, прибывшие из Китая и не имеющие возможности проживать отдельно, на время инкубационного периода находятся в 126 медучреждениях в субъектах России, там размещены 593 гражданина КНР. Кроме того, по состоянию на вторник под контролем остаются около 8 тыс. человек, прибывших в Шереметьево из Китая.

Напомним, число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2 тыс. 715 человек, выздоровели более 29,7 тыс., человек количество случаев заражения с момента вспышки заболевания превысило 78 тыс.