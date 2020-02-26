В среду синоптики пообещали москвичам переменчивую пасмурную погоду.

По прогнозу синоптиков, в среду утром в Москве будет два градуса ниже ноля и небольшой снег. К обеду воздух в столице прогреется до плюс двух градусов, а вечером столбики термометров покажут три градуса тепла. Во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется южный, силой 3-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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