США поставили условие подписания соглашения с талибами

США готовы подписать соглашение с движением «Талибан» (запрещено в России) о выводе войск 29 февраля, если режим сокращения насилия будет соблюдаться, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Этого будет нелегко добиться, мы должны воспользоваться моментом. Сейчас у нас семидневное сокращение насилия, этот период наступил 22 февраля, ...только если он будет успешным, мы подпишем соглашение США с «Талибаном» 29 февраля или примерно в это время. Оно включает время выполнения условий и вывод войск по фазам, а также начало межафганских переговоров», – приводит слова Помпео РИА «Новости».

Ранее Пентагон заявил, что после заключения соглашения с радикальным движением «Талибан» США приостановят значительное число операций в Афганистане.