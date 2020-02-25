На Украине призвали «вычистить» из библиотек советские книги

На Украине призвали изъять из библиотек изданные в СССР книги, заменив старую советскую литературу на «современную и украиноязычную», заявила директор госучреждения «Украинский институт книги» Александра Коваль.

По ее мнению, данные меры помогут сделать библиотеки приятным местом для пребывания людей и их общения на тему украинской литературы, передает «Страна.ua».

«По статистике, в библиотеках хранится более 240 млн единиц документов. Это книги, периодика, еще что-то. Вероятно, что более 50% этих фондов – это книги, изданные до 1990 года, точно никто не знает. И меньше 20%, которые выданы после 2000 года», – отметила Коваль.

Она подчеркнула, что власти должны проводить аудит и «вычищать библиотеки от советского фонда».

Ранее сообщалось, что число запрещенных к ввозу на Украину российских книг за год достигло одного млн.

Напомним, в сентябре в государственном комитете телевидения и радиовещания Украины сообщили, что почти 2 тыс. книг из России не пропустили на Украину с начала 2019 года.

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