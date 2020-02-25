Пригожин: Лолита не поет под фонограмму

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25 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 12:59  |  vz.ru
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Запад стремится добить остатки технологических достижений России

Авиадвигатель ПД-14 – главная надежда России в высокотехнологичных отраслях промышленности Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
«С нами не готовы разговаривать на равных, а рассматривают лишь как папуасов, у которых можно за бесценок что-то скупать». Такими словами авиационный эксперт Роман Гусаров объяснил газете ВЗГЛЯД, почему западные страны мешают Китаю и России совершить прорыв в самой технологически сложной отрасли промышленности – авиации. Подробности...
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Шнуров в политике может закончить как Собчак

У Шнура прорезался политический голосФото: Петр Ковалев/ТАСС
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о начале политической карьеры – он вступил в Партию роста и готов участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Но для успешного перехода из шоу-бизнеса в политику от «звезды» потребуется много усилий, предупреждают эксперты. Иначе селебритиз быстро «стухают», как это было с походом в политику Ксении Собчак.  Подробности...
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Дело «Сети» разрушило идеальный мир либералов

Журналисты раскопали вполне реальные преступления «Сети»Фото: Александр Поляков/ТАСС
В деле пензенской группы «Сеть», члены которой были обвинены в подготовке терактов и осуждены на сроки от 6 до 18 лет заключения, могут появиться новые эпизоды. Ряд фигурантов дела связывают с убийством свидетелей. Защитники «Сети» из либерального лагеря категорически против обнародования этой информации, поскольку может пострадать имидж осужденных, над обелением которого либералы трудились последние несколько недель. Подробности...
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Прибалтика столкнулась с угрозой страшнее российской

Китайский дракон больше не кажется странам Прибалтики слишком игрушечнымФото: REUTERS/Stringer
Крошечная Эстония смогла вызвать раздражение гигантского Китая – а все из-за того, что разведка Таллина официально объявила КНР «угрозой». Более того, эстонские политики сделали резкие заявления в адрес Пекина. А ведь еще недавно Таллин грезил о масштабных китайских инвестициях и мечтал много заработать на дружбе с Китаем. Что же произошло?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Держаться здравого смысла становится все труднее

Сергей Худиев, публицист, богослов
ЛГБТ-идеология – это не про секс и не про права человека. Это про власть определенной идеологической группы решать в мировом масштабе, во что должны верить все остальные. Подробности...
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Коронавирус – фактор чужого страха

Андрей Перла, Политолог
Дело именно в непривычности и отчасти приятности этого ощущения: большая беда не с нами, не наша вахта. Мы – те, кто сочувствует, а не те, кому. Эгоистично так говорить, но хорошо бы так и осталось. Подробности...

Блестящий русский флот расформирован по указке англичан

Владимир Можегов, публицист
Слава непобедимого русского адмирала гремела по всей Европе, затмевая славу Горацио Нельсона. Факты свидетельствуют: британский адмирал шел по стопам Ушакова, копируя его стиль и используя его тактические и стратегические находки. Слава же первенства по праву принадлежит Ушакову. Подробности...
Обсуждение: 125 комментариев
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              Пригожин: Лолита не поет под фонограмму

                 25 февраля 2020, 12:42
              Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
              Текст: Татьяна Косолапова

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              Подписчица не имела права обвинять певицу Лолиту в том, что она поет под фонограмму, так как для этого нет никаких оснований, а резкий ответ исполнительницы только доказывает, что пела она действительно вживую, заявил газете ВЗГЛЯД музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

              Эстрадная певица Лолита Милявская дала два концерта в Германии, после чего выложила видеоотчет на своей страничке в Instagram. Одна из ее подписчиц написала комментарий, что артистка, «как обычно», спела под фонограмму, добавив, что слышала выступление вживую, на что Лолита ее спросила, «отвечает ли она за свой базар».

              «Я не понимаю претензии людей, которые необоснованно обвиняют артиста в том, чего они не совершали. Почему эти люди могут себе позволить, зайдя на страницу исполнителя, поставить под сомнение то, что он поет живьем? Лолита – живой артист, ни у кого не может вызывать это сомнение. Если она уже говорит «За базар отвечаешь?», то это действительно ее задело. Значит, там никакой фонограммы не было», – говорит Пригожин.

              Также продюсер вспоминает, что часто зрители на концертах «заглядывают в рот» его жене, певице Валерии, чтобы убедиться, что та поет вживую. Дело в том, что на экранах идет небольшая задержка, поэтому присутствующим кажется, что артист поет по фонограмму.

              «Экран и живой исполнитель – две разные вещи. Я плохо отношусь к фонограмме. Я поддерживал проект Иосифа Давыдовича Кобзона о запрете петь под фонограмму на территории РФ. В принципе нелогично и бесстыдно исполняющему под фанеру даже стоять на сцене, где артисты поют живьем. Я против подделок. Допускаю фонограмму только в одном случае: если исполнитель заболел и нельзя отменить концерт. Когда он может просто стоять на ногах для того, чтобы спасти экономику и не испортить вечер людям», – считает Пригожин.

              Продюсеру также неизвестно, кто из звезд российской эстрады пользуется фонограммой. При этом он отмечает, что все артисты из его окружения точно поют вживую: Полина Гагарина, Валерия, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Светлана Лобода, а также Лолита. Он подчеркивает, что эти исполнители получают удовольствие от пения, поэтому им не нужны никакие вспомогательные инструменты, заменяющие их голос.

              В сентябре прошлого года Дима Билан скандально выступил в Самаре. После концерта многие зрители отметили, что певец «вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты».


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