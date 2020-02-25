Пригожин: Лолита не поет под фонограмму

Подписчица не имела права обвинять певицу Лолиту в том, что она поет под фонограмму, так как для этого нет никаких оснований, а резкий ответ исполнительницы только доказывает, что пела она действительно вживую, заявил газете ВЗГЛЯД музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Эстрадная певица Лолита Милявская дала два концерта в Германии, после чего выложила видеоотчет на своей страничке в Instagram. Одна из ее подписчиц написала комментарий, что артистка, «как обычно», спела под фонограмму, добавив, что слышала выступление вживую, на что Лолита ее спросила, «отвечает ли она за свой базар».

«Я не понимаю претензии людей, которые необоснованно обвиняют артиста в том, чего они не совершали. Почему эти люди могут себе позволить, зайдя на страницу исполнителя, поставить под сомнение то, что он поет живьем? Лолита – живой артист, ни у кого не может вызывать это сомнение. Если она уже говорит «За базар отвечаешь?», то это действительно ее задело. Значит, там никакой фонограммы не было», – говорит Пригожин.

Также продюсер вспоминает, что часто зрители на концертах «заглядывают в рот» его жене, певице Валерии, чтобы убедиться, что та поет вживую. Дело в том, что на экранах идет небольшая задержка, поэтому присутствующим кажется, что артист поет по фонограмму.

«Экран и живой исполнитель – две разные вещи. Я плохо отношусь к фонограмме. Я поддерживал проект Иосифа Давыдовича Кобзона о запрете петь под фонограмму на территории РФ. В принципе нелогично и бесстыдно исполняющему под фанеру даже стоять на сцене, где артисты поют живьем. Я против подделок. Допускаю фонограмму только в одном случае: если исполнитель заболел и нельзя отменить концерт. Когда он может просто стоять на ногах для того, чтобы спасти экономику и не испортить вечер людям», – считает Пригожин.

Продюсеру также неизвестно, кто из звезд российской эстрады пользуется фонограммой. При этом он отмечает, что все артисты из его окружения точно поют вживую: Полина Гагарина, Валерия, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Светлана Лобода, а также Лолита. Он подчеркивает, что эти исполнители получают удовольствие от пения, поэтому им не нужны никакие вспомогательные инструменты, заменяющие их голос.

В сентябре прошлого года Дима Билан скандально выступил в Самаре. После концерта многие зрители отметили, что певец «вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты».