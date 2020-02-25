Шепелев рассказал о планах после ухода с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, чем намерен заниматься после ухода с Первого канала.

Шепелев написал в Instagram, что в данный момент ему задают много вопросов о будущем: «Что же дальше? Где смотреть? Что будешь делать?».

«Последнее время я часто вспоминаю фразу, что «самое важное в жизни – найти своих и успокоиться», – добавил он.

Телеведущий намерен последовать этому высказыванию, однако прежде собирается отвезти сына в горы.

Ранее он, комментируя решение покинуть Первый канал, заявил, что «любые перемены всегда к лучшему».

Напомним, 18 февраля стало известно, что Шепелев больше не работает на Первом канале. Сообщалось, что ведущего «подвели нервы».