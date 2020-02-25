Во вторник синоптики пообещали москвичам переменчивую погоду.

По прогнозу синоптиков, во вторник утром столбики термометров в Москве покажут один градус ниже ноля. К обеду температура воздуха поднимется до плюс одного градуса. Ветер прогнозируется западный, силой 3-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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