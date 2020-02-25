На церемонию прощания с Коби Брайантом в Лос-Анджелесе пришли 30 тыс. человек

Церемония прощания с пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайантом прошла в Лос-Анджелесе на арене Staples Center.

Во время церемонии, на которой присутствовало около 30 тыс. человек, с речью, в частности, выступила вдова Коби Брайанта Ванесса. Также несколько слов в память о Брайанте сказали шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан и Шакил О'Нил, четыре раза становившийся победителем НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» вместе с Брайантом, передает ТАСС.

Речь произнес американский телеведущий Джимми Киммелл, певицы Бейонсе и Кристина Агилера выступили с музыкальными композициями, а на большом экране показывали самые яркие моменты из игровой карьеры Брайанта.

Напомним, 26 января двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Коби Брайант погиб при крушении вертолета в США. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

Коби Брайант входил в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов всех времен.

Брайант завершил игровую карьеру в 2016 году. Он пять раз становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах – самым ценным игроком финала НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33 643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД