Названа дата заседания комиссии по иранской ядерной сделке

Заседание комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе состоится в Вене 26 февраля, говорится в заявление внешнеполитической службы ЕС.

«26 февраля в Вене состоится заседание Совместной комиссии по СВПД», – говорится в заявлении, передает ТАСС.

В начале февраля президент России Владимир Путин заявил, что ядерная сделка Ирана критически значима для региональной и глобальной стабильности.

5 января 2020 года правительство Ирана заявило об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг. В ответ на это в ЕС заявили о готовности сделать все возможное для сохранения ядерной сделки с Ираном.

Позже Франция, Великобритания и Германия заявили о планах запустить механизм разрешения споров СВПД. В связи с этим в МИД заявили, что Москва не видит оснований для запуска механизма разрешения споров с Ираном в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы.