Опубликовано видео нападения рыси на дрессировщика в Цхинвале

Во время гастролей цирка в Цхинвале рысь набросилась на дрессировщика, в Сети опубликовано видео инцидента.

Мужчина тянет животное за поводок, однако рысь не подчиняется ему, в итоге падая вместе со стойкой. После этого животное набрасывается на дрессировщика, которому, однако, удалось увести животное за кулисы. Видео опубликовано в Instagram «Sputnik Осетия».

При этом в зале началась паника.

Зрители оказались возмущены, что сцена не была огорожена, из-за чего могли пострадать люди.

Отметим, что в конце 2019 года дискуссия вокруг цирков с животными развернулась после конфликта футбольных болельщиков и дрессировщика Эдгарда Запашного. Газета ВЗГЛЯД подробно об этом писала.