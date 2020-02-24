Эколог призвал «не мельчить» с поправками к Конституции

«В Конституции вопрос защиты природы и экологии уже закреплен. Потому к новой формулировке следует подходить взвешено и аккуратно», – заявил газете ВЗГЛЯД эколог Рашид Исмаилов, комментируя продолжающееся обсуждение идеи закрепить в Основном законе ответственное обращение с животными и природными ресурсами.

«Когда мы говорим о документе высшей юридической силы – мы не должны мельчить и прописывать туда детали, которые должны быть отрегулированы на более низком правовом уровне. Для этого есть федеральные законы, подзаконные акты и региональное законодательство», – считает зампред общественно-делового совета национального проекта «Экология», член рабочей группы «Экология и природные ресурсы» Госсовета Рашид Исмаилов.

«Так, 42-я статья Конституции нам гарантирует права на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии. Но это спящая статья. Информацию по экологическим вопросам мы практически не получаем. Нет механизмов, нет инструментов для ее требования», – посетовал эколог.

«Но сам факт обсуждения экологической повестки в привязке к Конституции меня радует. Во-первых, потому что эта тема вышла в топ дискуссий. Во-вторых, если об этом говорят люди, если об этом говорят политики включая президента – значит в этом есть потребность, и сегодня права людей в области экологии недостаточно удовлетворены», – продолжил эксперт.

«Потому да: этот вопрос нельзя обойти стороной. Но важно вместе с юристами подобрать правильную формулировку, а затем отрегулировать этот вопрос федеральными законами и подзаконными актами», – резюмировал Исмаилов.

Ранее в середине февраля президент России Владимир Путин назвал хорошей идею спортсмена-паралимпийца Сергея Бурлакова закрепить в Конституции ответственное обращение с животными и сохранение природного ресурса.

«Идея хорошая. Надо подумать, как это прописать и где это сделать. Сама по себе идея охраны природы становится одной из центральных в современном мире вообще и в нашей стране», – сказал Путин.

В свою очередь эксперт-эколог президентского Совета по правам человека Илья Блувштейн заявил о готовности проголосовать за такую поправку к Конституции «двумя руками».

Напомним, 20 января президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, которым предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.

Путин сообщал, что всероссийское голосование о поправке в Конституцию будет проведено по модели выборов президента. Глава государства призывал обеспечить прямое участие россиян в решении по Основному закону страны.

День голосования по Конституции сделают выходным.