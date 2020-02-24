Эколог призвал «не мельчить» с поправками к Конституции

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24 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 15:25  |  vz.ru
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Россия заработает на белорусских нефтезаводах

Мозырский НПЗ может быть частью скрытых договоренностейФото: Наталия Федосенко/ТАСС
Звонок Владимира Путина в Белоруссию поставил жирную точку в долгом нефтяном споре с соседом. Александр Лукашенко сделал заявление, что Россия готова компенсировать Белоруссии сотни миллионов долларов, которые Минск теряет из-за налогового маневра. Но эксперты сомневаются, что Белоруссия получила эти деньги просто так. А поэтому важен вопрос – что же Минск предоставит России взамен? Подробности...
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Шнуров в политике может закончить как Собчак

У Шнура прорезался политический голосФото: Петр Ковалев/ТАСС
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о начале политической карьеры – он вступил в Партию роста и готов участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Но для успешного перехода из шоу-бизнеса в политику от «звезды» потребуется много усилий, предупреждают эксперты. Иначе селебритиз быстро «стухают», как это было с походом в политику Ксении Собчак.  Подробности...
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Дело «Сети» разрушило идеальный мир либералов

Журналисты раскопали вполне реальные преступления «Сети»Фото: Александр Поляков/ТАСС
В деле пензенской группы «Сеть», члены которой были обвинены в подготовке терактов и осуждены на сроки от 6 до 18 лет заключения, могут появиться новые эпизоды. Ряд фигурантов дела связывают с убийством свидетелей. Защитники «Сети» из либерального лагеря категорически против обнародования этой информации, поскольку может пострадать имидж осужденных, над обелением которого либералы трудились последние несколько недель. Подробности...
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Американцев накрыло новой волной антироссийской истерики

Конгрессмен Адам Шифт – один из главных рупоров антироссийской истерии в СШАФото: Stefani Reynolds/picture alliance
Consolidated/ТАСС
Тема «российского вмешательства в выборы» вновь активно зазвучала в Соединенных Штатах. Утверждается, что Кремль добивается избрания сразу обоих главных кандидатов – и действующего президента США Трампа, и его основного соперника Сандерса. Почему американцы не замечают подобного абсурда и кто на самом деле портит выборы американцам? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Блестящий русский флот расформирован по указке англичан

Владимир Можегов, публицист
Слава непобедимого русского адмирала гремела по всей Европе, затмевая славу Горацио Нельсона. Факты свидетельствуют: британский адмирал шел по стопам Ушакова, копируя его стиль и используя его тактические и стратегические находки. Слава же первенства по праву принадлежит Ушакову. Подробности...

Павленский оказался для Франции слишком русским

Сергей Мардан, публицист
Петр Павленский – это секретное оружие русских. Вирус троян в человеческом обличье, от которого искрит вся европейская политическая система, а французская просто зависла. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария

Что может помешать Шнуру стать депутатом

Антон Крылов, журналист
У нас раз в пять лет повторяется одно и то же. Создается новая партия или накачивается людьми и деньгами старая – возьмем для примера либералов, они это делают раз за разом наиболее ярко и бессмысленно. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
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              Эколог призвал «не мельчить» с поправками к Конституции

              24 февраля 2020, 14:25

              Текст: Алексей Нечаев

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              «В Конституции вопрос защиты природы и экологии уже закреплен. Потому к новой формулировке следует подходить взвешено и аккуратно», – заявил газете ВЗГЛЯД эколог Рашид Исмаилов, комментируя продолжающееся обсуждение идеи закрепить в Основном законе ответственное обращение с животными и природными ресурсами.

              «Когда мы говорим о документе высшей юридической силы – мы не должны мельчить и прописывать туда детали, которые должны быть отрегулированы на более низком правовом уровне. Для этого есть федеральные законы, подзаконные акты и региональное законодательство», – считает зампред общественно-делового совета национального проекта «Экология», член рабочей группы «Экология и природные ресурсы» Госсовета Рашид Исмаилов.

              «Так, 42-я статья Конституции нам гарантирует права на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии. Но это спящая статья. Информацию по экологическим вопросам мы практически не получаем. Нет механизмов, нет инструментов для ее требования», – посетовал эколог.

              «Но сам факт обсуждения экологической повестки в привязке к Конституции меня радует. Во-первых, потому что эта тема вышла в топ дискуссий. Во-вторых, если об этом говорят люди, если об этом говорят политики включая президента – значит в этом есть потребность, и сегодня права людей в области экологии недостаточно удовлетворены», – продолжил эксперт.

              «Потому да: этот вопрос нельзя обойти стороной. Но важно вместе с юристами подобрать правильную формулировку, а затем отрегулировать этот вопрос федеральными законами и подзаконными актами», – резюмировал Исмаилов.

              Ранее в середине февраля президент России Владимир Путин назвал хорошей идею спортсмена-паралимпийца Сергея Бурлакова закрепить в Конституции ответственное обращение с животными и сохранение природного ресурса.

              «Идея хорошая. Надо подумать, как это прописать и где это сделать. Сама по себе идея охраны природы становится одной из центральных в современном мире вообще и в нашей стране», – сказал Путин.

              В свою очередь эксперт-эколог президентского Совета по правам человека Илья Блувштейн заявил о готовности проголосовать за такую поправку к Конституции «двумя руками».

              Напомним, 20 января президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, которым предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

              23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.

              Путин сообщал, что всероссийское голосование о поправке в Конституцию будет проведено по модели выборов президента. Глава государства призывал обеспечить прямое участие россиян в решении по Основному закону страны.

              День голосования по Конституции сделают выходным.


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