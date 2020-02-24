Премьер Малайзии подал в отставку

Премьер-министр Малайзии 94-летний Махатхир Мохамад объявил о решении уйти в отставку, говорится в заявлении администрации главы правительства.

«Соответствующее прошение было направлено верховному правителю (королю) Малайзии», – указывается в сообщении, передает ТАСС.

Незадолго до этого возглавляемая Махатхиром Объединенная партия сынов земли Малайзии вышла из состава правящей коалиции «Альянс надежды».

Данная политическая структура была создана в 2017 году и объединила четыре оппозиционные партии. Тогда же было достигнуто соглашение, что в случае победы на парламентских выборах в мае 2018 года Махатхир становится премьером лишь на два года, а затем передает пост Анвару Ибрагиму как лидеру крупнейшей в этом блоке партии.

Такой сценарий объяснялся нахождением 71-летнего Анвара Ибрагима в тюрьме, где он отбывал пятилетнее заключение по обвинению в мужеложстве. Верховный правитель после победы «Альянса надежды» помиловал Анвара с возможностью занимать государственные посты.