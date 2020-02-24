В США оценили преимущества «странного» российского патрона

Американское издание The National Interest назвало российский боеприпас калибра 12,7х55 мм одним из «самых необычных среди находящихся в активном использовании» из-за «экстремально мощной» поражающей силы.

Так, толстый, но при этом короткий корпус боеприпаса подходит для «стрельбы тяжелыми пулями, летящих с малой скоростью». Это, как подчеркивает The National Interest, делает патроны такого калибра полезными для достижения различных специальных целей, в том числе, они могут поражать противника в современном бронежилете, которые не пробивают боеприпасы с параметрами 9х39 мм.

Кроме того, обычно, подобные патроны используются при стрельбе из крупнокалиберных снайперских винтовок ВССК, а также штурмовых револьверов РШ-12, передает РИА «Новости».

Также издание выделило крупнокалиберный автомат АШ-12 (ШАК-12), для которого также могут использоваться подобные боеприпасы.

National Interest такженапомнило и об эргономических особенностях автомата, которые отличают его от традиционных образцов советского и российского огнестрельного оружия.